Serie A, tre squalificati per un turno. Fiorentina multata di 15.000 euro

ROMA - Il giudice sportivo della Lega Nazionale calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 14/a giornata d'andata di campionato, fra i calciatori espulsi, ha squalificato Sebastiano Luperto (Empoli). Fra i calciatori non espulsi fermati sempre per un turno Omar Colley (Sampdoria) e Maxime Fabien Lopez (Sassuolo). Un'ammenda di 15 mila euro è stata inflitta alla Fiorentina per "avere suoi sostenitori, nel corso della partita, intonato cori beceri e insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e per avere inoltre lanciato, nel recinto di gioco, oggetti di varia natura, senza conseguenze". Multa di 10 mila euro alla Salernitana per "avere suoi sostenitori, al 10' st, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due fumogeni che costringevano gli steward presenti ad allontanarsi dalle proprie posizioni e per avere inoltre lanciato nel recinto di gioco un fumogeno". Ammenda di 5 mila euro allo Spezia per "avere suoi sostenitori, al 33' pt, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori di altra società". Infine, ammenda di 4 mila euro al Lecce, per "avere suoi sostenitori, nel corso della partita, lanciato nel recinto di gioco due petardi e tre fumogeni".