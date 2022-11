Lazio-Monza diretta: ora LIVE la partita di oggi

"È una settimana in cui spendiamo tante energie mentali e nervose, si gioca contro squadre di grande blasone come Juve e Roma. La partita contro il Monza messa in mezzo può rappresentare un pericolo, soprattutto dal punto di vista mentale. Ho parlato con la squadra di tutti i motivi di rischio, spero di essere stato ben compreso. Cambiamenti formazione? Tremila motivazioni, fra cui qualcuno uscito dal derby con dei valori non abituali, abbiamo deciso di fermarlo. Quanti minuti ha Immobile? Fra 0 e 2, ha fatto un allenamento solo con noi. Ma per noi è già importante che ci sia per un piccolo spezzone di gara”. Maurizio Sarri ha parlato così prima del fischio d'inizio di Lazio-Monza ai microfoni di Sky Sport.

20:20

Le parole di Hysaj nel pre partita

"Oggi servirà la determinazione avuta nel derby. Dobbiamo esprimere in campo la nostra qualità ed essere concentrati al massimo. Stiamo seguendo mister Sarri e la sua idea di gioco, noi giocatori hanno cambiato mentalità e la squadra sta riuscendo a giocare bene. Sono felice delle tante partite giocate sotto la gestione Sarri, spero di avere molte altre occasioni. Grazie al mister sono arrivato fin qui e mi auguro di continuare su questa strada”. Così Hysaj a Lazio Style Channel.

20:10

Le formazioni ufficiali di Lazio-Monza

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Marusic, Radu, Gila, Kamenovic, Cataldi, Luis Alberto, Basic, Bertini, Immobile, Romero. All.: Maurizio Sarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Donati, Caldirola; Ciurria, Machin, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Pessina; Petagna. A disp.: Cragno, Sorrentino, Marlon, Rovella, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Caprari, Birindelli, Ferrarini, Antov, Bondo, Carboni, D’Alessandro, Vignato. All.: Raffaele Palladino.

20:02

La formazione ufficiale del Monza

MONZA (3-4-2-1) - Di Gregorio; Donati, Caldirola, Izzo; Ciurria, Ranocchia, Machin, Carlos Augusto; Pessina, Colpani; Petagna. All. Palladino.

19:55

Le statistiche della Lazio

La Lazio non ha mai perso nelle ultime 15 partite di Serie A contro squadre neopromosse (13V, 2N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle tre più recenti; i biancocelesti non hanno mai raggiunto una serie di 16 gare da imbattuti contro squadre provenienti dalla B, essendosi fermati a 15 nel 2020 con Simone Inzaghi (in quella serie conquistarono anche cinque clean sheet di fila).

19:45

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Marusic, Gila, Kamenovic, Radu, Cataldi, Luis Alberto, Bertini, Basic, Romero, Immobile. All.: Sarri.

19:35

I numeri di Lazio-Monza

Tra Serie B e Coppa Italia Lazio e Monza si sono incrociate in 18 occasioni: bilancio in equilibrio con cinque vittorie per parte e otto pareggi - la sfida più recente risale al 23 agosto 2006, 1-1 in Coppa Italia, risolta poi ai calci di rigore in favore dei biancocelesti.

19:25

Il cammino delle due squadre

La Lazio arriva dalla vittoria nel derby con la Roma per 1-0. Serve una vittoria per appaiare i rossoneri in classifica a 30 punti, ma a -8 dal Napoli capolista. Il Monza, tornato alla vittoria, dopo tre sconfitte consecutive, nell'ultima giornata con il 2-0 al Verona, proverà a confermarsi.

19:15

La Lazio all'assalto del secondo posto

L'euforia post derby per battere il Monza e andare al secondo posto in classifica agganciando il Milan. La Lazio pronta ad una sfida importantissima all'Olimpico. Servono altri punti per sognare. Match inedito con la squadra di Palladino. Le due squadre mai si sono incontrate in Serie A, ma solo in Serie B e Coppa Italia. In totale 18 occasioni.

Roma - Stadio Olimpico