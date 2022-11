Napoli-Udinese: formazioni, consigli fantacalcio. Recupera Kvaratskhelia?

NAPOLI - Spalletti proverà a recuperare Kvaratskhelia, ma nella migliore delle ipotesi il georgiano andrà in panchina. Elmas favorito su Raspadori per completare il tridente. Sottil sempre alle prese con i forfait di Becao, Udogie e Nuytinck. In avanti Beto si scalda per far coppia con Deulofeu.