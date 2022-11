Roma-Torino: formazioni, consigli fantacalcio. Ipotesi Celik?

ROMA - Karsdorp è fuori e sulla destra Mourinho farà giocare Celik. Probabile la conferma di Volpato dietro il tandem d’attacco composto da Zaniolo e Abraham, mentre in mezzo tocca a Camara. Due assenze pesanti nel Torino: Lukic e Schuurs non partiranno per la capitale. In avanti ballottaggio Pellegri-Sanabria.