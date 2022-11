Atalanta-Inter, le pagelle: l'eterno Dzeko è top, Onana attento, Gasperini flop

BERGAMO - L'Atalanta conferma le difficoltà delle ultime settimane, perdendo 3-2 al Gewiss Stadium contro un'Inter non perfetta, ma vivissima. I ragazzi di Gasperini incassano la terza sconfitta di fila in campionato e in casa, imprevisto, quest'ultimo, che non accadeva da ben 25 anni (novembre 1997) ai bergamaschi. La formazione di Inzaghi va invece alla pausa mondiale con un prezioso successo, che segue lo scoppiettante 6-1 sul Bologna. Ecco i top e i flop del lunch match della 15ª giornata.