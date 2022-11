Dragowski, infortunio shock alla caviglia: la foto fa impressione

VERONA - Bruttissimo infortunio per il portiere dello Spezia Bartlomiej Dragowski . L'estremo difensore ha infatti lasciato anzitempo il terreno di gioco del ' Bentegodi ', sostituito al 43' del primo tempo da Zoet , nella sfida contro l' Hellas Verona per un terribile infortunio.

Verona-Spezia, Dragowski esce in lacrime

L'ex portiere della Fiorentina, in contrasto con l'attaccante gialloblù Lasagna, ha decisamente la peggio e vede la sua caviglia girarsi in modo del tutto innaturale, rompendosela, e lasciando basiti compagni di squadra e avversari. Un colpo durissimo per lo Spezia e per l'estremo difensore che lascia il campo in lacrime. Un infortunio shock che lo costringerà a saltare anche il Mondiale con la sua Polonia.