Diretta Serie A, calendario amichevoli: dove vederle in tv e streaming, date e orario

ROMA - Mentre i Mondiali in Qatar si apprestano a entrare nella fase decisiva con le due semifinali Argentina-Croazia e Francia-Marocco, le big della Serie A continuano a lavorare in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio. Lazio e Napoli hanno organizzato allenamenti specifici e amichevoli in Turchia, il Milan suda a Dubai mentre la Roma ha già disputato una tournée in Giappone e volerà ora in Portogallo. Ritiro maltese per l'Inter di Simone Inzaghi mentre la Juventus ha deciso di restare tra le mura amiche della Continassa.