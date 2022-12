Calcio: quando ricomincia la Serie A dopo i mondiali?

Archiviato il Mondiale in Qatar si riaccendono i riflettori sul campionato di serie A. Dopo quindici giornate i club italiani sono stati costretti a fermarsi ed hanno sfruttato la lunga pausa invernale per ricaricare le pile dopo un inizio sprint. Si riparte con il Napoli in testa alla classifica e con le inseguitrici pronte a dare battaglia.