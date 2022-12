Diretta Almeria-Lazio ore 18:30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ALMERIA - La Lazio chiude la preparazione invernale con la terza e ultima amichevole. Sfida all’Almeria, club di Liga che occupa il 14esimo posto in classifica. Un test importante per i biancocelesti dopo le vittorie contro Galatasaray e Hatayspor. Dopo l’amichevole la pausa per il Natale e la successiva settimana-tipo di avvicinamento alle gare ufficiali. Il Lecce il primo ostacolo del 2023 (4 gennaio) da affrontare fuori casa. Sarri si aspetta altri passi in avanti dopo i lavori tra Formello e il ritiro in Turchia. Vuole il gruppo carico e pronto per la ripresa della stagione. Tre gli assenti in Spagna: Casale (in Nazionale), Hysaj (contrattura al polpaccio) e Zaccagni (febbre).