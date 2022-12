Almeria-Lazio diretta 0-0: subito occasione per Luis Alberto

18:40

8' - Ancora Lazio pericolosa

I biancocelesti fanno la partita e arrivano in area dell'Almeria con estrema facilità. Ottima manovra tra Pedro, Felipe Anderson e Vecino: l'uruguaiano arriva al tiro, ma è troppo debole. Parato.

18:36

4' - Prima occasione per la Lazio!

Bell'azione orchestrata dalla Lazio tra difesa e centrocampo, poi imbucata per lo scatto di Luis Alberto, che da posizione defilata prova il pallonetto. Tiro respinto, al limite dell'area, da Fernando.

18:32

1' - Si parte, è iniziata Almeria-Lazio

Iniziata l'amichevole tra Almeria e Lazio. Primo pallone per i biancocelesti toccato da Ciro Immobile e Luis Alberto.

18:10

Lazio, spazio ancora a Luis Alberto

Sarri lancia di nuovo Luis Alberto titolare. Centrocampo composto da Vecino (al posto di Milinkovic), Cataldi e il Mago. Niente maglia da titolare invece per il Sergente, non ancora al meglio dopo il Mondiale e il fastidio alla caviglia. Sarri gli concederà spazio solo a match in corso.

17:50

Almeria-Lazio, le formazioni ufficiali

ALMERIA (4-3-3): Fernando; Pozo, Chumi, Babic, Akieme; Robertone, Cesar, Melero; Ramazani, El Bilal, Lazaro. A disp.: Pacheco, Kaiky, Eguaras, Portillo, Embarba, Sousa, Baptistao, Marezi, Arnau, Alex Centelles, Samu, Mendes, Fuoli. All.: Joan Francesc Ferrer Sicilia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Kamenovic, Bertini, Marcos Antonio, Milinkovic, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Maurizio Sarri.

17:45

Le assenze della Lazio

Indisponibile Casale che ha risposto presente allo stage di Mancini e si sta allenando con la Nazionale a Coverciano. Non ci saranno neanche Zaccagni, alle prese con qualche sintomo influenzale, e Hysaj per un problema di natura muscolare.

Lazio, terza e ultima amichevole invernale

La Lazio chiude il ciclo di amichevoli invernali in Spagna contro l'Almeria. I biancocelesti dopo i successi con Galatasaray e Hatayspor affrontano la squadra che milita in Liga. Sarri vuole altri progressi per chiudere al meglio il ritiro e proiettarsi al giorno della ripresa del campionato in programma il prossimo 4 gennaio contro il Lecce.