Lecce ko nel test della Dacia Arena: Beto e Perez fanno sorridere l'Udinese

UDINE - L'Udinese di Andrea Sottil sorride e conquista una bella vittoria dopo una buona prestazione contro il Lecce, nel test disputato nel pomeriggio alla Dacia Arena. Finisce (2-0) grazie ai gol di Beto e Perez, ma i bianconeri possono guardare al futuro con ottimismo visto pure i recuperi di Makengo e Becao. Prossimo appuntamento per i bianconeri l' amichevole a porte chiuse in casa della Cremonese, in programma il 29 dicembre. Per il Lecce invece, l'ultimo appuntamento del 2022 è fissato per il 28, al Via del Mare contro il Varazdin, squadra del massimo campionato croato.