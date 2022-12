Serie A, undici giorni all'alba

Oggi è il due agosto. Come se. In effetti mancano undici giorni al campionato e poco importa che si tratti della ripresa e non dell’inizio. In fondo è un nuovo inizio. Grazie alla Fifa tutto il mondo è diventato argentino, avendo mutuato per una stagione un’Apertura e una Clausura: dopo un paio di mesi molti di noi non ricordano neppure come si chiamano, figuratevi i risultati dell’ultima giornata. Siamo ad agosticembre e fa talmente caldo che domenica scorsa il presidente Gianni Infantino si è presentato alla (ex) sacra cerimonia di premiazione con il bisht da appoggiare sulle spalle di Messi, oltretutto calzando le sneaker dello sponsor: per i soldi si fa tutto, perfino un Mondiale autunnale. Che naturalmente diventa «il più bello e seguito della storia». E della geografia dei milioni di dollari.