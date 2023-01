Roma-Bologna, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

ROMA - Si torna in campo per la sedicesima giornata di Serie A. All'Olimpico la Roma di Mourinho sfida il Bologna di Thiago Motta. Appuntamento alle ore 16.30. Ecco dove seguirla.

Partita: Roma-Bologna

Orario partita: ore 16.30

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Roma-Bologna, gara valevole per la sedicesima giornata di Serie A, è in programma alle 16.30 allo stadio Olimpico e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv.

Roma-Bologna in Diretta: la cronaca

Caccia ai tre punti per la Roma di Mourinho che aveva chiuso con due pareggi con Sassuolo e Torino prima della sosta per Qatar 2022. L'avversario è il Bologna di Thiago Motta, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. L'ultimo successo risale al 12 novembre in casa nel derby emiliano con il Sassuolo (3-0). Qui le probabili formazioni.

