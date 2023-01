Udinese-Empoli, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

UDINE - Alla Dacia Arena l' Udinese di Sottil affronta l' Empoli di Zanetti. Il match, valido per la sedicesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45. Ecco dove seguirla.

Partita: Udinese-Empoli

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn e Zona Dazn (canale 215 satellite)

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Udinese-Empoli: orari e canali

Udinese-Empoli in Diretta: la cronaca

L'Udinese di Sottil non vince dal 3 ottobre scorso (2-1 al Bentegodi contro il Verona). I friulani hanno chiuso il 2022 con la sconfitta di misura (2-3) al Maradona contro il Napoli. L'Empoli di Zanetti è reduce dalla vittoria per 2-0 ottenuto in casa contro la Cremonese l'11 novembre scorso. Qui le probabili formazioni.

Udinese-Empoli, segui la diretta sul nostro sito

