Sassuolo-Sampdoria 1-2: Gabbiadini e Augello, fa festa Stankovic

REGGIO EMILIA - La Sampdoria batte il Sassuolo 2-1 in trasferta e si prende tre punti fondamentali per la rincorsa alla salvezza. I bucerchiati dimostrano il carattere del loro allenatore, Dejan Stankovic, e nel primo tempo in tre minuti indirizzano la gara: al 25' si sblocca Gabbiadini in rovesciata (secondo gol in campionato, il primo lo aveva fatto alla Lazio il 31 agosto), al 28' invece raddoppia Augello con un gran sinistro da fuori area che finisce all'angolino. Inutile il 2-1 di Berardi su rigore al 64', tornato titolare: non partiva dal 1' dalla partita contro il Milan del 20 agosto e non segnava dal 20 agosto contro il Lecce. La Samp sale a 9 punti, il Sassuolo resta a 16.