L'Atalanta rimonta lo Spezia: 2-2 al 92'. Pari tra Torino e Verona

Serve una rimonta all'Atalanta per pareggiare la grande prova offerta dallo Spezia al Picco. La squadra di Gotti va avanti già all'8' con Gyasi su assist di Nzola, che poi veste i panni del bomber e raddoppia al 31'. Nella ripresa la Dea spinge e al 77' Hojlund accorcia le distanze. Poi in pieno recupero, al 92', è Pasalic a trovare il 2-2 finale. Finisce in parità anche tra Torino e Verona: alla rete di testa di Djuric al 45' risponde Miranchuk con un eurogol dalla distanza, un mancino all'incrocio imprendibile che fissa sull'1-1 il risultato.