Dazn e i problemi durante Inter-Napoli, problema circoscritto e subito risolto

ROMA - Era attesissimo, il big match di oggi, tra Inter e Napoli, che tiene a battesimo la ripresa del campionato dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Su Twitter però alcuni utenti hanno cominciato a lamentare malfunzionamenti nella trasmissione di Dazn durante la sfida tra Lukaku, Kvaratskhelia e tutti gli altri in campo. "Siamo spiacenti, al momento non ci è possibile mostrare il video, riprova tra qualche minuto". Problemi tecnici circoscritti che hanno interessato solo qualche cliente per pochi minuti. Il disagio è stato subito sistemato dalla stessa Dazn dopo pochissimi minuti.