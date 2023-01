Arbitri Serie A, c'è Massa per Milan-Roma. Abisso dirige il Napoli, la Lazio a Pezzuto

ROMA - Tramite una nota ufficiale pubblicata sul sito dell'AIA, sono state rese note le designazioni arbitrali per la 17ª giornata di Serie A. Il match clou Milan-Roma, in programma domenica sera a San Siro alle 20.45, sarà diretto dall'arbitro Massa. Qualche ora prima Abisso dirigerà la sfida al Ferraris tra la Sampdoria di Stankovic e il Napoli capolista di Spalletti. A Pezzuto affidata Lazio-Empoli (fischio d'inizio domenica alle 15). C'è Sacchi per Monza-Inter, Manganiello arbitra Fiorentina-Sassuolo. Bologna-Atalanta a Di Bello. Ecco nel dettaglio il quadro completo: