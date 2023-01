Matuidi sta con Umtiti: "La Serie A si svegli contro il razzismo"

ROMA - "Pieno sostegno al mio fratello Samuel Umtiti. C'è bisogno di svegliarci!!!. Facciamo qualcosa Serie A". Il tutto corredato dall'hashtag #NoToRacism: con questo tweet Blaise Matuidi prende posizione in modo forte sui vergognosi quanto spregevoli fatti accaduti nel corso di Lecce-Lazio, con i cori razzisti rivolti allo stesso Umtiti, ex compagno di nazionale di Matuidi, e al compagno di squadra al Lecce Lameck Banda. Il francese, ex tra le altre della Juve, auspica una presa di posizione, e di coscienza, altrettando forte da parte della Serie A: il pugno nero chiuso, a concludere il tweet, non può non ricordare quello proteso al cielo dai velocisti statunitensi Tommie Smith e John Carlos in una storica serata nelle Olimpiadi del 1968.