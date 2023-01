Verona-Cremonese: formazioni, consigli fantacalcio. Fiducia a Djuric

VERONA - In casa Verona Dawidowicz sembra in vantaggio per una maglia da titolare in difesa. Zaffaroni potrebbe optare ancora per Kallon e Lazovic a sostegno dell'unica punta Djuric. Nel caso nuova panchina dall'inizio per Verdi. Nella Cremonese migliorano le condizioni di Ascacibar. Milanese potrebbe prendere il posto di Meite. In avanti Dessers e Okereke supportati da Buonaiuto.