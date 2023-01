Diretta Monza-Inter 1-2: LIVE Lautaro firma il vantaggio

Dopo la fondamentale vittoria contro il Napoli capolista, l'Inter di Simone Inzaghi vuole continuare a vincere per scalare la classifica. I nerazzurri arrivano allo U-Power Stadium con una striscia di tre vittorie consecutive in campionato e sperano di conquistare ancora una volta i tre punti. Davanti a loro c'è il Monza di Palladino , reduce dal pareggio contro la Fiorentina e a caccia di punti importanti per tenere lontana la zona retrocessione.

21:11

22' - GOL INTER! Segna Lautaro Martinez

Nuovo vantaggio per i nerazzurri, firmato dall'attaccante campione del mondo: erroraccio di Pablo Marì che si lascia togliere il pallone in area, Lautaro recupera e batte Di Gregorio firmando il vantaggio e il suo ottavo gol in campionato.

21:07

19' - Occasione per Petagna

Continua a spingere il Monza, stavolta con Petagna che da due passi manda alto il suo colpo di testa. Partita equilibrata con buone occasioni per entrambe le squadre.

20:59

11' - GOL MONZA! Ciurria pareggia

Dura meno di un minuto il vantaggio dell'Inter, con il Monza che trova immediatamente il pareggio: sinistro a giro di Ciurria che batte Onana e risultato di nuovo in parità.

20:58

10' - GOL INTER! Sblocca subito Darmian

L'Inter ci mette solo dieci minuti per andare in vantaggio: lungo cross di Bastoni per Darmian sul secondo palo che non sbaglia e fa 1-0.

20:52

4' - Monza pericoloso

Prima occasione della partita per i padroni di casa: colpo di testa di Dany Mota di poco sopra la traversa.

20:45

1' - Inizia la partita

Dopo il minuto di silenzio per Gianluca Vialli, arriva il fischio d'inizio da parte dell'arbitro Sacchi: inizia la sfida tra Monza e Inter.

20:30

Il ricordo di Inzaghi e Palladino per Vialli

I due tecnici hanno parlato nel pre-partita, ricordando la tragica scomparsa di Gianluca Vialli. "Per la mia generazione, è stata un'ispirazione - le parole di Inzaghi -. Oltre a quanto fatto da calciatore e da allenatore, mi va di ricordarlo per la persona che è stata e per il coraggio con cui ha affrontato questa battaglia". "Lo conoscevo bene - il ricordo di Palladino -, era una persona dal cuore incredibile e dotata di un'intelligenza pazzesca. Mi ha dato tanti consigli, ho un bellissimo ricordo di lui e lo porterò sempre nel mio cuore: mancherà tantissimo al calcio".

20:25

Le parole di Palladino sull'Inter

"Contro i nerazzurri voglio vedere 26 animali". Queste le parole con cui il tecnico Raffaele Palladino ha presentato la sfida contro l'Inter (GUARDA IL VIDEO)

20:05

Pablo Marì ritorna in campo dal primo minuto

Dopo essere entrato in campo nel secondo tempo contro la Fiorentina, Pablo Marì ritorna in campo da titolare nel tridente difensivo del Monza con Marlon e Izzo. Palladino punta su Petagna in avanti.

19:55

Inzaghi lascia Lukaku in panchina, Lautaro con Dzeko

Out Lukaku dall'undici titolare di Simone Inzaghi: torna in campo dal primo minuto Lautaro in coppia con Dzeko, autore del gol decisivo contro il Napoli. A sorpresa fuori anche Dumfries.

19:40

Monza-Inter, le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Dany Mota; Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

Assistenti: Bottegoni, Cipressa.

Quarto uomo: Massimi.

Var: Mazzoleni.

Avar: Di Martino.

19:40

Monza-Inter, le curiosità

Con un successo, l’Inter (67) potrebbe eguagliare la Roma (68) come squadra che ha trovato la vittoria contro più avversarie differenti nella storia della Serie A (a quota 67 anche Juventus, Lazio, Bologna e Fiorentina).

L’Inter è imbattuta da 25 turni di Serie A contro squadre neopromosse (22V, 3N). Più nello specifico i nerazzurri sono reduci da nove successi consecutivi con avversarie provenienti dalla Serie B.

L’Inter è la terza avversaria lombarda che il Monza affronta in Serie A dopo Milan e Atalanta (2P). Considerando anche il torneo cadetto, i biancorossi hanno raccolto un solo punto negli ultimi cinque incroci contro squadre di questa regione.

Gianluca Caprari ha realizzato la sua ultima marcatura multipla casalinga in Serie A il 30 settembre 2020, contro l’Inter con la maglia del Benevento.

Edin Dzeko ha segnato due doppiette nelle sue ultime quattro trasferte di Serie A, tante marcature multiple quante nelle sue precedenti 77 gare esterne nella massima serie.