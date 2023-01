Sampdoria-Napoli dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

Partita: Sampdoria-Napoli

Orario partita: ore 18

Canale Tv: Dazn

Pay Tv Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Sampdoria-Napoli: orari e canali

Sampdoria-Napoli, in programma alle ore 18 allo Stadio Luigi Ferraris, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv.

Sampdoria-Napoli in diretta: la cronaca

Il Napoli, dopo la prima sconfitta di campionato rimediata a San Siro contro l'Inter dovrà ripartire su un campo ostico come quello di Marassi, la Sampdoria è reduce dal successo esterno contro il Sassuolo e cerca punti preziosi per cercare di uscire dalla zona retrocessione. Qui le probabili formazioni.

Sampdoria-Napoli, segui la diretta sul nostro sito

Segui Sampdoria-Napoli su DAZN. Attiva ora