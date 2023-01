Serie A, il big match Napoli-Juve a Doveri. Giua dirige la Roma, la Lazio a Pairetto

ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata di Serie A. Il big match tra il Napoli capolista di Spalletti e la Juventus di Allegri, in programma in anticipo venerdì 13 gennaio alle ore 20.45, sarà diretto da Doveri. Per Roma-Fiorentina c'è Giua, Pairetto dirige Sassuolo-Lazio. Ad Orsato affidata Lecce-Milan, per Fabbri c'è Inter-Hellas Verona. Nel dettaglio l'elenco completo: