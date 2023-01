Serie A, colpo Spezia a Torino. Ok il Bologna in rimonta a Udine

ROMA - Nelle gare delle 15 di serie A, lo Spezia fa il colpaccio espugnando Torino (1-0) grazie ad una rete di Nzola nel primo tempo. Tre punti fondamentali per la formazione di Gotti, che sale a quota 18 e si allontana dalla zona retrocessione, scavalcando il Sassuolo. Un Toro sottotono dopo l'exploit di San Siro contro il Milan in Coppa Italia, non convince e alza bandiera bianca. Per gli uomini di Juric è la prima sconfitta di questo 2023, dopo i pareggi con Verona e Salernitana. Grande risultato anche quello del Bologna sul campo dell'Udinese. La squadra di Thiago Motta dopo essere passata in svantaggio, nella ripresa ribalta tutto e vince 2-1 grazie a Sansone e Posch. Una sconfitta che pesa invece in casa bianconera, dove la vittoria manca ormai da dieci turni. Per Sottil è crisi vera.