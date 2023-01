Lazio-Milan diretta: ora LIVE la partita di oggi

19:40

Le parole di Lazzari nel pre partita

"Quella di stasera è una partita complicata contro i Campioni d’Italia reduci da una serie di partite in cui non sono riusciti ad esprimersi al meglio. Troveremo una squadra arrabbiata che farà di tutto per tornare alla vittoria, ma abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi e daremo il massimo. Il campionato è ancora molto lungo, i prossimi due mesi diranno molto sul nostro cammino. Al momento siamo in una posizione che ci permette di lottare per il quarto posto. Questa sera giochiamo una partita importante, non dobbiamo sbagliarla. Felipe Anderson e Pedro sono due giocatori incredibili, con Felipe abbiamo giocato insieme un numero di partite maggiore, ma lo spagnolo è un campione che abbiamo la fortuna di avere con noi”. Così Manuel Lazzari ha parlato a Lazio Style Channel nel pre partita dell'Olimpico.