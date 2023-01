Il Bologna batte lo Spezia con gol di Posch e Orsolini

BOLOGNA - Il girone di ritorno della Serie A si apre con la vittoria del Bologna sullo Spezia al Dall'Ara per 2-0. La squadra di Thiago Motta, ex della partita, passa davanti ai suoi tifosi grazie al gol al 37' di Posch, abile a colpire al volo in mischia, e al sigillo di Orsolini nella ripresa (77'), lanciato in campo aperto dal filtrante di Dominguez. Con questo successo i rossoblù salgono a 26 punti, momentaneamente a +3 sulla Juventus e insieme al Torino ottavo. Per lo Spezia un ko che lo tiene a 18, a +6 sul Verona terzultimo.