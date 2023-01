La Salernitana torna alla vittoria dopo tre mesi: Lecce ko

LECCE - La Salernitana espugna il Via del Mare di Lecce e torna a vincere in campionato dopo quasi tre mesi. La squadra di Nicola non raccoglieva i tre punti in Serie A dal 30 ottobre, dalla sfida contro la Lazio prima della sosta per i Mondiali. Poi solo pareggi e sconfitte fino ad oggi: Dia al 5' e Vilhena al 20' indirizzano la gara, a niente serve al Lecce di Baroni la rete di Strefezza al 23', finisce 1-2. Così Nicola sale a 21 punti in classifica, a +1 proprio sui giallorossi e a -2 (momentaneamente) dalla Juventus.