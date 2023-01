Napoli-Roma, tutto il pianeta guarda il Maradona

NAPOLI - Sull’onda d’un travolgente entusiasmo. Travolgente, ma anche contagioso, se si vuole. Perché la notte di Napoli-Roma irromperà in mondovisione su tutti e cinque i continenti e con un’imponente copertura televisiva. E’ anzitutto una questione di appeal: c’è una Spalletti-band che affascina per quel suo modo d’interpretare il calcio, per quell’inebriante cocktail di spettacolarità e concretezza che l’hanno portata a racimolare un bottino di ben 50 punti al giro di boa.

I motivi

Col supporto di taluni match da stropicciarsi gli occhi, il Napoli ha incantato il mondo intero partendo proprio dall’Europa. Cosicché, in ogni angolo del globo, ora sono al corrente della bella favola in salsa partenopea, soprattutto dopo che i vari Liverpool, Ajax, Rangers (e, da storia recente, mettiamoci pure la Juve in campionato) sono stati annichiliti dalla “rumba degli scugnizzi”. D'altra parte c’è il richiamo di Mourinho che pure conserva un suo perché, e quindi domani sera riflettori puntati dagli Stati Uniti (a trasmettere sarà la CBS in diretta su Paramount; e poi MENA (Medio Oriente e Nord Africa) da Starzplay e su Abu Dhabi Sport Premium 1; anche in Russia da Match Tv. Previsto il collegamento diffuso in Europa con Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovenia; con la “eurasiatica” Georgia (poteva mai mancare…); le centro-sudamericane Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela; ed ancora Australia, Cina, Giappone, Canada; gli stati africani di Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Zimbawe. Copertura anche in Asia con collegamenti in Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam.