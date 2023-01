Napoli-Roma, dove vederla in tv Sky o Dazn

NAPOLI - Allo stadio Maradona di Napoli va in scena la sfida tra il Napoli di Spalletti e la Roma di Mourinho . Il match è valido per la prima giornata del girone di ritorno (ventesima giornata) di Serie A . Fischio d'inizio alle 20.45, con l'arbitro Orsato di Schio a dirigere il match.

Partita: Napoli-Roma

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn, Zona Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Napoli-Roma orari e canali

Napoli-Roma, match valido per la ventesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 allo stadio Maradona di Napoli e sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Dazn e Zona Dazn. In streaming il match sarà visibile anche su Dazn.

Napoli-Roma in Diretta: la cronaca

Napoli e Roma provengono entrambe da una vittoria esterna, ed entrambe con il punteggio di 2-0: contro la Salernitana gli azzurri primi in classifica, contro lo Spezia i giallorossi. Qui le probabili formazioni.

