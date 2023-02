Cori shock contro Maradona, Napoli e Spalletti: vergogna a La Spezia, cos'è successo

Vergogna al Picco. I tifosi dello Spezia hanno intonato cori contro Maradona, Napoli e Spalletti . "Oh mamma mamma mamma sai perché mi batte il corazon, è morto Maradona": questo solo uno delle decine di cori cantati dai tifosi bianconeri che poi hanno insistito con le "solite" canzoni in cui viene nominato il Vesuvio. Insultato anche l'allenatore Spalletti, già giocatore dello Spezia dal 1986 al 1990 e legato da sempre alla Liguria, la regione della sua storica compagna, Tamara.

La risposta ironica dei tifosi del Napoli

Per rispondere, i tifosi del Napoli residenti al Nord (trasferta che era stata vietata ai residenti nella regione Campania) hanno prima risposto con ironia cantando la canzone sul Vesuvio sulle note di "Freed from desire" e poi hanno pensato solo ad incitare la loro squadra. Già lo scorso anno la partita tra Spezia e Napoli aveva visto incidenti nell'ultima giornata di campionato (la gara era stata anche sospesa), la rivalità tra le due tifoserie è sempre stata molto evidente e la sfida di oggi non ha fatto eccezione. Purtroppo.