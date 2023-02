Di Lorenzo svela il mistero: cosa significa la strana esultanza del Napoli al gol di Osimhen

Il Napoli vince anche contro lo Spezia. Volano gli azzurri e anche Osimhen, sia per i gol, 16 in campionato, che per la terza rete della partita contro i liguri. Infatti l'attaccante nigeriano è andato a prendere in cielo il pallone per metterlo alle spalle di Dragowski di testa. Osimhen, insieme a Kvaratskhelia e Di Lorenzo, ha esultato guardando il cielo.