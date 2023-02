Fiorentina-Bologna, le pagelle: Biraghi va in affanno, Posch decisivo

Italiano (all.) 5 Perde la sfida con Thiago Motta sul piano del gioco, nel secondo tempo forse paga fisicamente la partita di Coppa Italia contro il Toro. Terracciano 6 E’ bravo su Zirkzee, poi sul colpo di testa di Schouten. Nega il gol a Ferguson, è lui il protagonista della prima parte. Non fa il miracolo sul colpo di testa di Posch a inizio della seconda.

Dodo 4,5

Attacca tanto e difende poco e male, quelli del Bologna creano infiniti affanni alla Viola dalla sua parte.

Terzic (39’ st) sv

Entra a giochi quasi chiusi.

Milenkovic 6

Ha il suo daffare contro Zirkzee, in certi momenti si salva con il mestiere.

Igor 6

Attento, applicato, ammonito, salterà la Juventus.

Martinez Quarta (1’ st) 5,5

Perde Posch sul 2-1 del Bologna.

Biraghi 5

Quando Orsolini lo punta gli crea tante ansie, mette in mezzo un paio di buoni palloni.

Bonaventura 5,5

Attacca e difende, ma non vive una buona serata.

Cabral (16’ st) 5

Impalpabile.

Amrabat 5

Il solito guastatore che rincorre tutti, ma fa avvertire meno del solito la sua presenza.

Barak 4,5

Toglie con la mano il pallone dalla testa di Zirkzee, il rigore è inevitabile, soffre contro Schouten.

Mandragora (16’ st) 5

Non cambia lo spartito.

Gonzalez 5

Mette in mezzo il pallone sul quale Skorupski prende fischi per fiaschi, non è mai pericoloso.

Jovic 5

Salva Terracciano prima che Barak lo tradisca, poi scompare dal campo e si fa di nuovo vedere nel finale impegnando Skorupski.

Saponara 7

Prima firma il gol del pari, poi timbra la traversa con una rovesciata da applausi, è il migliore tra i viola.

Brekalo (27’ st) 5,5

E’ la sua prima nella Fiorentina, fa quel che può.