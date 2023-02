Salernitana-Juve, la moviola: Rapuano bravo, il rigore c'è

Partita pulita di Rapuano, inizio forse un po’ complicato, poi anche il divario fra le due squadre ha contribuito a rendere “semplice” il match: preciso, puntuale e deciso l’arbitro nell’assegnare un rigore che c’è, anche se il contatto non è stato clamoroso. Rapuano la chiude con 2 gialli (la sua media è di 5,43 a partita) e 21 falli (23.86 di medi- a), il che racconta anche che tipo di gara sia stata.

Da rigore

Contatto in area della Salernitana, l’ingenuità di Nicolussi Caviglia e la furba bravura di Miretti nell’anticipare l’avversario portano l’arbitro Rapuano a fischiare il rigore per il tocco fra la gamba sinistra dell’ex bianconero sul destro di Miretti. Il VAR (Doveri) ha correttamente confermato la scelta del campo, lo stesso - probabilmente - avrebbe fatto anche in caso di decisione contraria.

Disciplinare

Due soli i cartellini gialli comminati: il primo sembra quasi suggerito, è netto il fallo di Rabiot su Sambia, piede a martello all’altezza del collo del piede ma dopo aver preso il pallone (altrimenti...). Corretto anche il giallo per Vilhena, l’intervento su Rabiot è quasi una forbice.

Var: Doveri 6

Nulla che possa averlo preoccupato.