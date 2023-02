Serie A, Orsato dirige Lazio-Atalanta. Juventus-Fiorentina a Fabbri

ROMA - Attraverso una nota ufficiale sul sito dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata di Serie A. Orsato dirigerà Lazio-Atalanta, mentre Juventus-Fiorentina sarà diretta da Fabbri. L'anticipo del venerdì, Milan-Torino, è affidata ad Ayroldi, c'è Aureliano per Lecce-Roma. A Massimi la sfida testacoda Napoli-Cremonese. Sampdoria-Inter, in programma lunedì sera alle 20:45, a Maresca. Ecco il quadro completo: