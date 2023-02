Lecce-Roma 1-1, la moviola: Aureliano non va. Strefezza da doppio giallo

Lecce-Roma 1-1, la moviola

Aureliano: 5

Solito andamento lento (molto) di Aureliano, stavolta con errori, uno grave, per una prestazione assolutamente non sufficiente. Bravo a cogliere subito il rigore (citofonare Giua, nel caso), ma per il resto grazia Strefezza dal secondo giallo, non fischia o inverte qualche fallo, lascia che i giocatori facciano i “galletti” a caccia di giustizia senza intervenire.