Napoli-Cremonese, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Napoli-Cremonese

Orario partita: 20.45

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Napoli-Cremonese orari e canali

Napoli-Cremonese, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 allo stadio Maradona di Napoli e sarà trasmesso in diretta da Dazn. In streaming il match sarà visibile su Dazn.

Napoli-Cremonese in Diretta: la cronaca

Vero e proprio testa-coda in programma oggi al Maradona: il Napoli arriva al match di oggi dall'alto della sua prima posizione e cercano di allontanarsi ulteriormente dall'Inter seconda in classifica (che alla vigilia del match è a -13 e scende in campo domani). La Cremonese è all'estremo opposto della classifica: ma a 48 punti di differenza il tecnico Ballardini sogna di bissare l'impresa di Coppa Italia. Qui le probabili formazioni.

Napoli-Cremonese: segui la diretta sul nostro sito

Segui Napoli-Cremonese su DAZN, attiva ora

Attiva DAZN a 20.99€ al mese per i primi 12 mesi anziché 29.99€. Offerta speciale valida fino al 14 febbraio