Arbitri Serie A, Colombo dirige l'anticipo Sassuolo-Napoli

ROMA - L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la 23ª giornata di Serie A. Ad arbitrare l'anticipo Sassuolo-Napoli, in programma venerdì alle 20:45, c'è Colombo. Sozza dirige Roma-Hellas Verona, ad Abisso Salernitana-Lazio. A Prontera affidato il derby toscano Fiorentina-Empoli, c'è Rapuano per quello lombardo tra Monza e Milan. L'Inter sarà diretta da Dionisi nel match contro l'Udinese, a Bergamo per Atalanta-Lecce ci sarà Piccinini. A La Penna Spezia-Juventus. Ecco nel dettaglio il quadro completo: