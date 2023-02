Inter-Udinese, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Inter-Udinese

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky 251

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Inter-Udinese orari e canali

Inter-Udinese, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, è in programma a San Siro alle 20.45 e sarà trasmessa in diretta da Dazn. In streaming il match sarà visibile su Dazn.

Inter-Udinese in Diretta: la cronaca

L'Inter di Simone Inzaghi vuole rifarsi con i tre punti, dopo il pareggio di Genova contro la Sampdoria, quantomeno per consolidare il secondo posto, visto che la distanza dal Napoli capolista è siderale. Opposta ci sarà però una squadra, l'Udinese, che sta disputando un ottimo campionato, reduce dal 2-2 casalingo col Sassuolo e che all'andata fece lo sgambetto alla squadra nerazzurra. Qui le probabili formazioni.

