Juve, duro attacco della curva del Toro: "Disgustoso, non saremo al derby per un motivo"

Il derby Juventus-Torino fa già discutere. A scatenare la polemica è un post su Instagram della pagina ufficiale della "Curva Maratona", gruppo più importante del tifo organizzato granata. Nella nota si legge che la curva non sarà presente al derby contro i bianconeri in programma martedì 28 alle ore 20:45. Il motivo? L'iscrizione al sito della Juventus per acquistare i biglietti.