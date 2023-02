Serie A, arbitri: Ayroldi per Empoli-Napoli. Roma a Piccinini, Lazio a Colombo

ROMA - L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il ventiseiesimo turno di Serie A. Il Napoli impegnato in casa dell'Empoli, sarà diretto da Ayroldi di Molfetta, la Roma che giocherà invece lunedì sera a Cremona è stata affidata a Piccinini. Colombo della sezione di Como dirigerà il match tra Lazio e Sampdoria, in programma sempre nella serata di lunedì alle 20.45. Le altre: Bologna-Inter a Orsato, Milan-Atalanta a Mariani, mentre il derby tra Juve e Torino di martedì, avrà come fischietto Chiffi di Padova.