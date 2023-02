Udinese-Spezia, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Udinese-Spezia

Orario partita: ore 18

Canale Tv: Dazn, Zona Dazn (Sky 214)

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Udinese-Spezia orari e canali

Udinese-Spezia, match valido per la ventiquattresima giornata di campionato, è in programma alle 15 allo stadio Arechi di Salerno e sarà trasmesso in diretta da Dazn e Zona Dazn (Sky 214). In streaming il match sarà visibile su Dazn.

Udinese-Spezia in Diretta: la cronaca

Nella giornata precedente l'Udinese ha perso in casa dell'Inter (3-1 per i nerazzurri), mentre lo Spezia ha perso in casa con la Juventus: in quell'occasione sulla panchina spezzina c'era Lorieri (dopo la separazione con Gotti), in settimana è arrivato l'annuncio ufficiale di Leonardo Semplici come nuovo allenatore. Qui le probabili formazioni.

Udinese-Spezia, segui la diretta sul nostro sito

Segui Udinese-Spezia su DAZN, attiva ora