Juve-Torino, dove vederla in tv Sky o Dazn

TORINO - All' Allianz Stadium va in scena questa sera il derby della Mole tra la Juventus di Allegri e il Torino di Juric . Il match è valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45. Sarà Chiffi di Padova a dirigere l'incontro.

Partita: Juventus-Torino

Orario partita: ore 20:45

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Juve-Torino orari e canali

Juventus-Torino, match valido per la ventiquattresima giornata di campionato, è in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmesso in diretta su Dazn. In streaming il match sarà visibile su Dazn.

Juve-Torino in Diretta: la cronaca

Sono cinque le vittorie ottenute dalla Juventus di Allegri nelle ultime sei partite tra campionato ed Europa League. I bianconeri sono reduci da tre successi consecutivi in A. Nel derby contro il Torino Di Maria e compagni hanno l'occasione, con una vittoria, di agganciare il Bologna al settimo posto. Il Torino di Juric, dopo il pareggio interno con la Cremonese, vuole tornare alla vittoria, che manca dallo scorso 5 febbraio (Torino-Udinese 1-0). I granata si trovano un punto sotto la Juve. Qui le probabili formazioni.

