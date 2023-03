Arbitri, le designazioni: Pairetto per Napoli-Lazio. Roma-Juve a Maresca

ROMA - L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A. Si parte venerdì alle 20.45 con Napoli-Lazio,che è stata affidata a Pairetto. Domenica allo stadio Olimpico partita di cartello tra Roma e Juve: dirigerà Maresca di Napoli. Per il Milan di scena a Firenze c'è Di Bello, mentre per l'Inter impegnato a San Siro contro il Lecce c'è Manganiello.