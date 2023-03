Nuovo San Siro, il fallimento del sistema

Di colpo San Siro sembra diventato la sora Camilla del proverbio romanesco: tutti lo vogliono ma nessuno se lo piglia. Il sindaco osserva con amarezza che tutti i progetti, reali o vagamente accennati, prescindono ormai dall’area su cui sorge l’impianto attuale. È una deriva del buon senso con buchi evidenti, anzitutto nell’incapacità di fare sistema. La città di Milano perde l’occasione di riqualificare un quartiere intero per l’incapacità di smuovere un progetto da 1,2 miliardi di investimenti privati. Di più, il Meazza rischia di diventare un’immensa cattedrale abbandonata come lo stadio Flaminio, sgretolato e arrugginito, invaso dalle erbacce e popolato dai topi nel pieno centro di Roma. Gli stadi non sono opere d’arte ma infrastrutture con una funzione, senza la quale non servono. San Siro costa 10 milioni l’anno, impossibili da coprire senza l’affitto di Milan e Inter: ricavarli dai concerti è ambizioso perché i concerti si sono sempre fatti ma coprono solo una quota dei costi. C’è pure un limite fisico: la stagione dei concerti dura tre mesi e uno stadio ultramoderno a breve distanza sarà un concorrente formidabile per gli eventi extra calcio. Uno stadio moderno è imprescindibile per qualsiasi club di profilo internazionale grazie all’offerta di servizi (ospitalità, ristorazione, socialità) che alzano la resa per spettatore. Chiunque investa nella costruzione o riqualificazione dello stadio incrementa immediatamente i ricavi riuscendo spesso pure a tenere prezzi ragionevoli per i tifosi, grazie alla segmentazione del prezzo, cioè offrendo servizi ad alto rendimento alla clientela corporate. Nessuno dei primi 20 club europei utilizza uno stadio a proprietà pubblica.