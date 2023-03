Napoli-Lazio, dove vederla in tv Sky o Dazn

NAPOLI - Allo stadio Maradona va in scena questa sera la sfida tra Napoli e Lazio . Il match è valido per la venticinquesima giornata di Serie A . Fischio d'inizio alle 20.45, con l'incontro che sarà diretto da Pairetto della sezione di Nichelino.

Napoli-Lazio, match valido per la venticinquesima giornata di campionato, è in programma alle 20.45 allo stadio Maradona di Napoli e sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Napoli-Lazio sarà visibile su Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a DAZN, potrà vederla in diretta tv attivando Zona Dazn e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

La partita di Serie A tra il Napoli e la Lazio, sarà visibile in streaming scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, selezionando la specifica finestra dell'evento.

Il Napoli viene da quattro clean sheet consecutivi e vuole infilare possibilmente anche il quinto. Azzurri imbattuti da sette partite casalinghe. Dall'altra parte però c'è una Lazio reduce da due vittorie di fila, a Salerno (2-0) e in casa sul Verona (1-0) e che cerca vitali punti in ottica Champions. Biancocelesti che non arrivano a tre successi di fila nella competizione dallo scorso ottobre.

