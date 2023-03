Questo tifoso prova il miracolo, il gesto è virale: scene mai viste in Spezia-Verona

Il lunch match della 25ª giornata di Serie A, e scontro diretto per la salvezza, tra Spezia e Verona è terminato per 0-0. Visto il risultato e le poche emozioni in campo, ha suscitato più interesse quanto accaduto sugli spalti dello stadio 'Picco'. Un tifoso ha infatti deciso di vestirsi da prete, lanciando anche del sale grosso per portare fortuna alla sua squadra. Il gesto però non ha funzionato pienamente: Dragowski ha compiuto un miracolo per salvare il risultato, mentre Nzola è stato fermato dal palo.