Sampdoria-Salernitana 0-0, Sousa e Stankovic non si fanno male

GENOVA - Un pareggio che cambia poco per la Sampdoria e importante, invece, per la Salernitana. Finisce senza reti la sfida al Ferraris della 25ª giornata di Serie A. Poche emozioni in campo, con i padroni di casa che ci provano e propongono una buona prestazione senza però trovare il gol. Non cambia nulla per la squadra di Stankovic, ancora all'ultimo posto, mentre quella di Sousa compie un piccolo passo avanti per allontanarsi dalla zona retrocessione.