Inter-Lecce 2-0, la moviola: Manganiello non vede due rigori. Nasca fa peggio

Non sufficiente ancora Manganiello, che torna in A dopo due mesi. Rocchi aveva provato a ritagliarli una gara su misura, è riuscito (con la collaborazione del VAR, male anche Nasca) a non vedere due rigori.

Da rigore

Blin anticipato da Gosen, colpito sul tacco destro: la portata del calcio (e la conseguente caduta) potrebbe essere opinabile, non il contatto, netto (Blin di sicuro voleva rinviare), Manganiello era a un metro. Era rigore. Lo era, anche, il tocco di gomito destro non tanto di Hjulmand (di rimbalzo col sinistro) quanto di Gonzalez: sulla punizione di Çalhanoglu, il tocco con il gomito che s’allarga è chiaro, qui giustificato l’arbitro, non il VAR (solo al monitor si può vedere chi tocca per primo).

No rigore

Tuia e due volte Gendrey, prima il pallone e poi Lautaro, Gosens e Dumfries. Umtiti con la coscia sinistra. In nessun caso rigore.

VAR: Nasca 5

Controllare le poltrone della sala relax di Lissone.

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport