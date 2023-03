Serie A, gli squalificati della 25ª giornata: Kean paga la reazione su Mancini

ROMA - Archiviata la venticinquesima giornata di Serie A, si è completato il quadro dei calciatori squalificati che, dunque, saranno costretti a saltare il prossimo turno di campionato. Ecco le decisioni del Giudice Sportivo: una giornata di stop a Marusic (Lazio), Marchetti (Spezia), Reca (Spezia), Cristante (Roma). Tegola per la Juventus che dovrà rinunciare a Kean per due giornate, dopo l'espulsione al 45' della ripresa rimediata nel match contro la Roma. All'attaccante bianconero è stata inflitta anche un'ammenda di 10.000 euro. Tra i tecnici, un turno a Nenci (Lazio). Tra i preparatori atletici, un turno di stop a Losi (Lazio). Per quanto riguarda le società ammende a Lazio (15.000 euro), Juventus (10.000 euro), Roma (8.000 euro), Cremonese, Spezia (4.000 euro), Napoli (3.000 euro).