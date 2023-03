Serie A, gli arbitri della 26ª giornata: Napoli-Atalanta affidata a Colombo

ROMA - Sono state pubblicate sul sito dell'AIA le designazioni arbitrali per la 26ª giornata di Serie A. Marinelli dirigerà l'anticipo del venerdì sera tra Spezia e Inter al Picco. Napoli-Atalanta, in programa sabato alle 18, è affidata a Colombo. C'è Maresca per Bologna-Lazio, a Fabbri Roma-Sassuolo. Prontera arbitra Juventus-Sampdoria, per il posticipo del lunedì sera Milan-Salernitana ci sarà La Penna. Ecco nel dettaglio il quadro completo: